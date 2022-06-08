В Одесской области поймали диверсанта, которого завербовало ФСБ: собирал координаты блокпостов, количество военных и оружия
В Одесской области украинские защитники поймали завербованного ФСБ диверсанта, теперь его ждет тюрьма
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"На Одесщине в рамках контрдиверсионных мероприятий был обнаружен житель областного центра, завербованный ФСБ, во время пребывания на временно оккупированной территории Крыма. По заданию иностранной спецслужбы он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и вооружении. Передавал захватчикам данные через мобильное приложения", – говорится в отчете.
Теперь преступника ждет тюрьма, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
- В последнее время заметно ужесточение диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области, чему успешно противодействуют украинские силовики.
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