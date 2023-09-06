В Одесской области пограничники задержали учителя, навязывавшего ученикам российские нарративы

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"На Одесщине пограничники разоблачили местного жителя - ветерана военной разведки. Мужчина работал учителем искусства в детской школе. Но вместо того, чтобы знакомить детей с миром прекрасного, навязывал им пропагандистские нарративы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он навязывал такую пропаганду, как "войну с РФ начала Украина", "Одесса и Донбасс – территории РФ", "украинские военные обстреливают гражданское население".

Пограничники добавили, что, вероятно, мужчину отправят за решетку.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.