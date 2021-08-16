В Одесской области пограничники обнаружили около 60 кг кокаина в контейнере с эквадорскими бананами
В Одесской области во второй раз разоблачили партию наркотиков, которую должны были получить задержанные участники всемирно преступной организации "Ндрангета"
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Как отмечается, наркотики прибыли в Украину контейнеровозом через порт "Южный", что в Одесской области.
Межведомственная группа осуществила углубленную проверку контейнера, в конструкции которого было спрятано 50 брикетов общим весом почти 60 кг. Экспресс-анализ подтвердил, что запрессован в брикеты порошок - это кокаин.
Известно, что обнаружение наркотических веществ стало продолжением задержания на прошлой неделе в Одессе трех членов международной преступной группировки (граждан Украины, Румынии, Албании). Тогда у задержанных тоже изъяли 50 брикетов кокаина, общий вес наркотиков составил 60 килограммов 240 граммов (брутто).
По информации следствия, международная преступная группировка намеревалась переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза.
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