В Одесской области пограничники обнаружили около 60 кг кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.



Как отмечается, наркотики прибыли в Украину контейнеровозом через порт "Южный", что в Одесской области.



Межведомственная группа осуществила углубленную проверку контейнера, в конструкции которого было спрятано 50 брикетов общим весом почти 60 кг. Экспресс-анализ подтвердил, что запрессован в брикеты порошок - это кокаин.



Известно, что обнаружение наркотических веществ стало продолжением задержания на прошлой неделе в Одессе трех членов международной преступной группировки (граждан Украины, Румынии, Албании). Тогда у задержанных тоже изъяли 50 брикетов кокаина, общий вес наркотиков составил 60 килограммов 240 граммов (брутто).



По информации следствия, международная преступная группировка намеревалась переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb