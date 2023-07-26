В Одесской области пограничники не дали вывезти за границу скрипку Страдивари
В среду, 26 июля, пограничники Белгород-Днестровского отряда в Одесской области вместе с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки итальянского мастера Антонио Страдивари 1730 года производства
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что сумка с музыкальным инструментом была обнаружена в салоне рейсового автобуса во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
Как выяснилось, всемирно известный предмет якобы не имеет владельца. В автобусе находились только два водителя-иностранца и стюардесса. Они утверждали, что скрипка это передача, которую не забрали на территории Украины.
Пограничники изъяли инструмент и передали на экспертное исследование.
Фото: Госпогранслужба
- За сутки, 25 июля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 95 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
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