В Одесской области пограничники не дали вывезти за границу скрипку Страдивари

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что сумка с музыкальным инструментом была обнаружена в салоне рейсового автобуса во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Как выяснилось, всемирно известный предмет якобы не имеет владельца. В автобусе находились только два водителя-иностранца и стюардесса. Они утверждали, что скрипка это передача, которую не забрали на территории Украины.

Пограничники изъяли инструмент и передали на экспертное исследование.

Фото: Госпогранслужба