В Одесской области перевернулся трактор с пятью детьми. Один мальчик погиб, водителя ищут
Сегодня, 2 октября 2021 года, в селе Петрово, Одесского района, перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет
Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие не пострадали, передает Еспресо.TV .
"Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины", - говорят в областном управлении Нацполиции.
После ДТП водитель убежал, пока полицейские устанавливают его местонахождение.
Его приметы: рост 175-185 см.
Был одет: в темно-синюю куртку и джинсы.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы, имеет дефект речи.
"Уважаемые граждане! Просим всех, кто владеет какой-либо информацией об указанном лице, сообщить в Одесский РУП № 2 по номерам телефона (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 или по спецлинии " 102 ", - обращаются правоохранители к жителям Одесской области.
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