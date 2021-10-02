В Одесской области перевернулся трактор с пятью детьми. Один мальчик погиб, водителя ищут

Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие не пострадали, передает Еспресо.TV .

"Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины", - говорят в областном управлении Нацполиции.







После ДТП водитель убежал, пока полицейские устанавливают его местонахождение.





Его приметы: рост 175-185 см.

Был одет: в темно-синюю куртку и джинсы.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, имеет дефект речи.

"Уважаемые граждане! Просим всех, кто владеет какой-либо информацией об указанном лице, сообщить в Одесский РУП № 2 по номерам телефона (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 или по спецлинии " 102 ", - обращаются правоохранители к жителям Одесской области.



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