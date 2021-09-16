В Одесской области отравились воспитанники детсада: полиция начала проверку

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что в течение недели в местные медучреждения обратились родители детей, которые являются воспитанниками одного детского сада. По предварительным данным, 4 и 5-летним малышам поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся дома.

По факту отравления детей полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства отравления малолетних. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

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