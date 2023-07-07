Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Известно, что это произошло 5 июля в селе Старостино. В тот день медицинским работникам скорой помощи один за другим пришлось госпитализировать местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из тамошнего магазина, три человека скончались в больнице.

Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания. Предварительная причина смерти граждан - токсическое действие и отравление химическими веществами, семь человек остаются в критическом состоянии.

Женщину, реализовавшую суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей.

В рамках производств, начатых следователями полиции по статьям 115 и 204 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд судебных экспертиз.