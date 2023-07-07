В Одесской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 4 человека, 7 пострадали: полиция задержала реализаторку
В среду, 5 июля, восемь граждан были доставлены в медицинское учреждение с алкогольным отравлением, двое из них вскоре после госпитализации скончались. В пятницу полиция задержала реализаторку
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Известно, что это произошло 5 июля в селе Старостино. В тот день медицинским работникам скорой помощи один за другим пришлось госпитализировать местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из тамошнего магазина, три человека скончались в больнице.
Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания. Предварительная причина смерти граждан - токсическое действие и отравление химическими веществами, семь человек остаются в критическом состоянии.
Женщину, реализовавшую суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей.
В рамках производств, начатых следователями полиции по статьям 115 и 204 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд судебных экспертиз.
- 7 июля стало известно, что Служба безопасности разоблачила российского агента, который устроился в местную оборонную компанию и собирал информацию о ремонте военной техники Вооруженных сил Украины.
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