В Одесской области оккупанты пытаются усилить воздушную разведку и ведут обстрел других областей из Черного моря, - пресс-секретарь ОВА
В Одесской области российские оккупанты пытаются усилить воздушную разведку и продолжают вести обстрел других областей из акватории Черного моря
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По словам представителя ОВА, ночь в Одессе и области прошла спокойно и без вражеских обстрелов, несмотря на сигналы тревоги.
По предварительным данным, российские кафиры продолжают атаковать другие регионы Украины из акватории Черного моря. Кроме того, россияне пытаются усилить интенсивность воздушной разведки на территории Одессы и области.
Несмотря на это, силы ПВО Украины эффективно контролируют небо.
ОВА также сообщает о попытках оккупантов вести психологическое давление на жителей Одесской области с помощью информационно-психологических атак и вброса фейков.
Ситуация остается контролируемой.
- Напомним, 23 апреля в Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек, 18 – ранены
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