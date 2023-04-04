В Одесской области объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы
В Одесской области дважды прогремели взрывы после чего была объявлена воздушная тревога, власти региона призывают находиться в укрытиях
О взрывах сообщает "Общественное. Одесса".
Первое сообщение о звуках в небе над Одессой появилось в 01:13.
Через несколько минут прогремели повторные взрывы.
Лишь после этого раздалась воздушная тревога.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал жителей области не игнорировать тревоги и оставаться в укрытиях.
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