В Одесской области объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы

О взрывах сообщает "Общественное. Одесса".

Первое сообщение о звуках в небе над Одессой появилось в 01:13.

Через несколько минут прогремели повторные взрывы.

Лишь после этого раздалась воздушная тревога.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал жителей области не игнорировать тревоги и оставаться в укрытиях.