Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмме .

"Штормовое предупреждение. Ночью 3 октября 2022 по Одессе и области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с", - подчеркнул он.

В связи с непогодой людей призвали быть бдительными и ограничить передвижение по городу, особенно для пожилых людей, детей и беременных.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о дождях и порывистом ветре 3 октября.

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