В Одесской области объявили штормовое предупреждение: людей просят ограничить передвижение по городу
В Одесской области 3 сентября следует ожидать порывов ветра 15-18 м/с, поэтому людей призывают ограничить поездки по городу
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмме .
"Штормовое предупреждение. Ночью 3 октября 2022 по Одессе и области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с", - подчеркнул он.
В связи с непогодой людей призвали быть бдительными и ограничить передвижение по городу, особенно для пожилых людей, детей и беременных.
- Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о дождях и порывистом ветре 3 октября.
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