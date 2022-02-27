В Одесской области обнаружили враждебную ДРГ: задержан диверсант, со стороны украинцев раненые
В Раздельной пограничники, полицейские и терробороновцы обнаружили диверсионно-разведывательную группу врага
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГПСУ.
"Защитники Украины обнаружили подозрительных лиц на микроавтобусе Volkswagen. При попытке проверить неизвестных, против пограничников, полицейских и терробороновцев открыли огонь из другого автомобиля - внедорожника Mitsubishi L-200. Бойцы общей группы открыли ответный огонь по диверсантам, после чего внедорожник начал скрываться с места, – говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось задержать одного из диверсантов, а в микроавтобусе было обнаружено оружие и боеприпасы. В то же время украинские бойцы получили ранения.
"В задержанном микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку. Также задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается. Поиск остальных диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые. Пограничники вместе с представителями других составляющих сил безопасности" продолжают надежно противостоять российскому вторжению. Слава Украине! Вместе к победе!" - подытожили в ГПСУ.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ.
- Минобороны сообщило об обезвреживании оккупантов, которые захватили украинскую военную технику и переоделись украинскими военными.
- Украинские военные уничтожили в Киеве на Оболони российских диверсантов, переодетых в форму ВСУ.
- В Киеве диверсантов вытащили из подвала, а в Дубно связали на вокзале.
- В Украину въехали "спящие группы" диверсантов , арендовавших жилье.
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