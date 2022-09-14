В Одесской области обнаружили коллаборантов, агитировавших за РФ
В Одесской области, с помощью обычных граждан, обнаружены лица-коллаборанты, агитировавшие за Россию
Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в telegram.
В ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) уже внесены сведения о коллаборационной деятельности этих лиц.
"Одещина. Правоохранителями, на основании обращений граждан, обнаружены лица, публично отрицавшие осуществление вооруженной агрессии России против Украины, агитировали за установление и утверждение временной оккупации части территории Украины и публично призывали к поддержке решений и действий государства-агрессора", - написал Братчук.
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