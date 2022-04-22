В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского объединения, который агитировал за организацию сепаратистских митингов

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".



"Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов. То, что их деятельность не имела успеха и была разоблачена - признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов", - прокомментировали ситуацию с сепаратистами в Одесской области.





В Одесской области оккупанты продолжают попытки вести воздушную разведку, на побережье Черного моря остается опасно.