В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского объединения, который агитировал за организацию сепаратистских митингов
На Одесщине нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения, который имел целью расшатывание ситуации на Юге Украины
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов. То, что их деятельность не имела успеха и была разоблачена - признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов", - прокомментировали ситуацию с сепаратистами в Одесской области.
- В Одесской области оккупанты продолжают попытки вести воздушную разведку, на побережье Черного моря остается опасно.
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