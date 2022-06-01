Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

Ситуация в Николаеве

Российские оккупанты продолжают покрывать происки к своим позициям артиллерийско-минометным огнем. Враг обстреливает населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и пушек ствольной дальнобойной артиллерии Пион.

Сегодня был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших – нет.

Ситуация в Херсонской области

На севере Херсонщины, в районе Добрянки, вражеская ДРГ группа пыталась совершить прорыв в тыл подразделений ВСУ. Натолкнувшись на точный отпор наших стрелков, отступила на исходные позиции.

Противник проводил и воздушную разведку беспилотником "Орлан-10". Точным выстрелом бойцов нашего зенитно-ракетного подразделения – воздушного разведчика уничтожено.

Потери россиян на Юге за сутки

Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация уничтожили 70 оккупантов, самоходную артустановку, 2 зенитные установки, 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобилей.

Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Ситуация в Черном море и Одесской области

Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

На Змеином размещаются зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, и станции радиоэлектронной борьбы. Это свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения корабли и угрозу применения вооружения по побережью Одесщины.

Признаков подготовки десантной операции нет, но не исключены попытки подходов и высадки ВРГ на берег, в устье Дуная, или демонстративный обстрел прибрежных районов.

Штормом из якоря снова сорвало 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесщины, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил. Другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Важное сообщение для граждан

"Прислушайтесь к оговоркам сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения. В частности участки побережья пока особенно опасны. По алгоритмам воздушной тревоги действуйте оперативно и сосредоточенно. Полученную информацию воспринимайте критически, проверяйте ее достоверность ", – говорится в отчете.

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