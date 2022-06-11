В Одесской области началась жатва, собирают ячмень - ОВА
В Одесской области аграрии начали сбор озимого ячменя
Об этом пресс-служба Одесской областной военной администрации сообщает в Facebook .
“На Одесчине стартовала жатва-2022. Первыми в Украине, в августе летние поля, вышли агропроизводители. В Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя”, - говорится в сообщении.
В общей сложности, к уборке в области подлежит 1 млн 61 тыс. гектаров озимых зерновых. В частности, 551 тыс. га пшеницы, 244 тыс. га озимого ячменя, 50 тыс. га ярового ячменя и 190 тыс. га рапса.
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