Об этом пресс-служба Одесской областной военной администрации сообщает в Facebook .

“На Одесчине стартовала жатва-2022. Первыми в Украине, в августе летние поля, вышли агропроизводители. В Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя”, - говорится в сообщении.

В общей сложности, к уборке в области подлежит 1 млн 61 тыс. гектаров озимых зерновых. В частности, 551 тыс. га пшеницы, 244 тыс. га озимого ячменя, 50 тыс. га ярового ячменя и 190 тыс. га рапса.