В Одесской области мужчина открыл стрельбу из ружья на улице, полиция провела спецоперацию
В Одесской области прошла спецоперация из-за стрельбы в одном из населенных пунктов Подольского района
Об этом сообщает сайт Нацполиции .
На месте работает СОГ местного подразделения полиции, также выехало руководство Главного управления области и спецназовцы.
По предварительным данным, во время стрельбы никто не пострадал. .
О стрельбе на улице села полицейским сообщили жители.
Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль. Полиция применила оружие.
За несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и выгнал хозяев. Впоследствии он вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.
Злоумышленник обезврежен.
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