В Одесской области мужчина открыл стрельбу из ружья на улице, полиция провела спецоперацию

Об этом сообщает сайт Нацполиции .



На месте работает СОГ местного подразделения полиции, также выехало руководство Главного управления области и спецназовцы.

По предварительным данным, во время стрельбы никто не пострадал. .

О стрельбе на улице села полицейским сообщили жители.



Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль. Полиция применила оружие.

За несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и выгнал хозяев. Впоследствии он вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.



Злоумышленник обезврежен.