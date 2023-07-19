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В Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорили предателя, который передавал российским спецслужбам данные о ВСУ

19 июля, 2023 среда
16:56
Криминал

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы приговорили предателя, который передавал российской ФСБ разведданные о Силах обороны в Одесской области. За выполнение задач россияне обещали ему квартиру в Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину злоумышленник "сливал" агрессору информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря. Кроме того, он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах южного региона, в том числе расчетов "джавелинов".

По данным СБУ, в случае успешного выполнения враждебных задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру во временно оккупированном Крыму. Там ему пообещали жилую недвижимость стоимостью 200$ тыс.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области во время проведения им разведдеятельности в пользу страны-агрессора. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене.

Как установили следователи, вражеским приспешником оказался бывший военный химик-разведчик, до середины 90-х годов служивший в штабе Одесского военного округа. В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких "тестовых" задач перевела его в режим ожидания до поступления основных указаний.

  • 19 июля Служба безопасности Украины задержала местную жительницу Николаева, которая собирала и передавала российским спецслужбам из-за родственников из Крыма координаты админзданий местных органов исполнительной власти, а также данные о местах дислокации и техники ВСУ.
Украина
Россия
СБУ
Одещина
военные силы Украины
ФСБ
коллаборанти
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