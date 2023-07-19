Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину злоумышленник "сливал" агрессору информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря. Кроме того, он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах южного региона, в том числе расчетов "джавелинов".



По данным СБУ, в случае успешного выполнения враждебных задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру во временно оккупированном Крыму. Там ему пообещали жилую недвижимость стоимостью 200$ тыс.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области во время проведения им разведдеятельности в пользу страны-агрессора. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене.



Как установили следователи, вражеским приспешником оказался бывший военный химик-разведчик, до середины 90-х годов служивший в штабе Одесского военного округа. В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких "тестовых" задач перевела его в режим ожидания до поступления основных указаний.

19 июля Служба безопасности Украины задержала местную жительницу Николаева, которая собирала и передавала российским спецслужбам из-за родственников из Крыма координаты админзданий местных органов исполнительной власти, а также данные о местах дислокации и техники ВСУ.