В Одесской области изменили продолжительность комендантского часа

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.

С 1 марта на территории Одесчины введен комендантский час с 00:00 до 05:00.

Руководитель области отмечает запрет на пребывание людей на улицах и в других местах без специальных пропусков и удостоверений во время комендантского часа.

Ранее комендантский час на территории области и в Одессе начинался с 23:00.