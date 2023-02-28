В Одесской области изменили продолжительность комендантского часа
С завтрашнего дня в Одессе и области время комендантского часа сократили до пяти часов в сутки
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.
С 1 марта на территории Одесчины введен комендантский час с 00:00 до 05:00.
Руководитель области отмечает запрет на пребывание людей на улицах и в других местах без специальных пропусков и удостоверений во время комендантского часа.
Ранее комендантский час на территории области и в Одессе начинался с 23:00.
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