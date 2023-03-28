Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В настоящее время 11 аварийных бригад работают над восстановлением электроснабжения для жителей Одесской области. По состоянию на 10:00 из-за непогоды без света осталось 28 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

"Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы", - добавили в компании.