В Одесской области из-за непогоды без света осталось 28 населенных пунктов
Во вторник в Одесской области из-за непогоды обесточены 28 населенных пунктов. Энергетики работают над обеспечением региона питанием
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"В настоящее время 11 аварийных бригад работают над восстановлением электроснабжения для жителей Одесской области. По состоянию на 10:00 из-за непогоды без света осталось 28 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
"Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы", - добавили в компании.
- Ранее в Укрэнерго сообщали , что перевод на летнее время существенно не повлиял на работу энергосистемы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.81
Покупка 37.81Продажа 38.61
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное