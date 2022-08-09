В Одесской области из порта "Черноморск" вышли еще два судна с грузом в 70 тыс. тонн продовольствия
Сегодня, 9 августа, из порта "Черноморск" вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Отмечается, что судно RAHMI YAGGI доставит 5300 тонн продовольствия в Турцию, еще около 65000 тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею. Интересно, что это уже второе судно-панамакс, отправляемое из порта "Черноморск" "зерновым коридором" в рамках Стамбульской Инициативы.
"Планомерно двигаемся к намеченному амбициозному плану - перевалке 3 и более миллионов тонн продовольствия в месяц через порты большой Одессы", - отметил руководитель Администрации морских портов Украины Алексей Востриков.
Также в Администрации морских портов сообщили, что за девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло 12 судов, которые вывезли более 370 тыс. тонн агропродукции в семь стран мира и одно судно зашло в порт "Черноморск" под погрузку.
- Напомним, Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта, - посольство
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