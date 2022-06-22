В Одесской области ищут скрытых агентов и адептов "русского мира"

Об этом сообщает ОК "Юг"

"Ситуация в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник пытается удерживаться на отступных рубежах. Продолжает тактику действительных обстрелов освобожденных и наших тыловых территорий", - говорится в отчете.

Одесчина

В Одесской области проходят контрдиверсионные меры по выявлению скрытых агентов РФ и адептов "русского мира".

Николаевщина

Враг обстреливал Березнеговатскую и Воскресенскую общины. Ранен один человек. Загорелись сухая трава и поля с урожаем. Пожар удалось оперативно потушить.

Вновь нанесен массированный ракетный удар по промышленной и портовой инфраструктуре Николаева, жилым районам, в том числе поражены здания 2 общеобразовательных школ. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Ночью в очередной раз атакована ракетами портовая инфраструктура Очакова. Без жертв.

Черное море

Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продлевает угрожать применением 44 крылатых ракет.

Штормовая погода препятствует высадке десанта, но способствует срыву и дрейфу морских мин.

Обращение к украинцам

Будьте бдительны и мудры, не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий по сигналам тревог и не доверяйте вражеской пропаганде. Верьте в силы обороны и нашу Победу!

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