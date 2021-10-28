В Одесской области ищут моряка, упавшего в море
В Измаильском районе Одесской области спасатели и водолазы ищут упавшего в море моряка
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 28 октября около 15:30 в порту Рени. Спасатели получили информацию о том, что на 20-м причале на сухогрузе "Рапстеп" стоял на краю судна и упал в воду гражданин, 1965 года рождения.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и водолазы.
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