Об этом сообщает Украинформ со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телемарафона.

Отмечается, что в Одесской области существует риск проникновения российских диверсионно-разведывательных групп из акватории Черного моря через устье реки Дунай.

"Мы понимаем, и наши военные говорят о подозрениях, что враг будет действовать в Дунае. То есть с Черного моря заходить в Дунай диверсионно-разведывательными группами, чтобы проводить боевые действия", - заявляет Братчук.

По его словам, в марте уже были прецеденты, поскольку раньше захватчики делали подобные попытки, но получили отпор.

Ситуация отслеживается.

Братчук также заверил, что пока нет угрозы открытия "второго фронта" со стороны самопровозглашенного Приднестровья. По его словам, оборона этого участка государственной границы усилена. Кроме того, в области непрерывно идет работа контрдиверсионных групп.

Напомним, 5 июня МВД передавало о заметном усилении диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области, украинские силовики успешно дают врагу отпор.