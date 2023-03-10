В Одесской области электричество возвращается в жилые дома, - спикер главы ОВА Братчук
Снабжение электроэнергии в Одесской области возобновлено - она возвращается к бытовым потребителям
Об этом спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в эфире Эспрессо.
"Поставка электроэнергии возобновлена. Критическая инфраструктура, несмотря на попадание в объекты критической инфраструктуры, удалось удержать. Возвращается электроэнергия к бытовым потребителям. Соответствующие структуры начинают об этом отчитываться. У нас определенные восстановительные работы будут продолжаться как минимум несколько дней, но это плановые работы. К сожалению, действительно были попадания, но люди не пострадали", - отметил он.
Братчук добавил, что нет даже раненых и это самый главный результат этой ракетной атаки.
"Столица неудачного российского блекаута – Одесский регион снова выстоял. У нас все планово, стабильно и контролируемо", – подытожил представитель.
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