В Одесской области два человека подорвались во время купания в море
В Одесской области мужчина погиб из-за взрывного устройства в море. Еще один человек получил контузию и легкие царапины
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
"На одном из пляжей Одесчины компания мужчин решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Во время заплыва в море один из отдыхающих подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Другой пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
В мэрии еще раз призвали не игнорировать предупреждения относительно посещения пляжей и купания в море.
- 11 июня в Грибовке Одесского района мужчина во время отдыха на пляже зашел в воду и подорвался на российской мине, прибитой к берегу штормом.
- 21 июня на один из пляжей Одесчины выбросило российскую противокорабельную мину.
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