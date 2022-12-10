В Одесской области более 1,5 млн человек остаются без света, - Зеленский

Об этом в вечернем обращении сказал Владимир Зеленский.

"После ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на данный момент более 1,5 миллиона человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества. В целом российские террористы использовали против Одещины 15 "шахедов". Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть истинное отношение России к Одессе, отношение одесситов – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, на восстановление электроэнергии уйдет несколько дней.

"Энергетики, ремонтные бригады, областные власти – все работают без перерыва, чтобы вернуть свет. К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление. Пожалуйста, пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться Пунктами Несокрушимости. Там можно согреться, зарядить технику, воспользоваться связью, получить необходимую важную поддержку" , – сказал Владимир Зеленский.

Войска РФ в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед".

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