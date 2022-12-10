В Одесской области более 1,5 млн человек остаются без света, - Зеленский
По состоянию на вечер 10 декабря более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без электроэнергии
Об этом в вечернем обращении сказал Владимир Зеленский.
"После ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на данный момент более 1,5 миллиона человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества. В целом российские террористы использовали против Одещины 15 "шахедов". Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть истинное отношение России к Одессе, отношение одесситов – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15", - заявил президент Украины.
По словам Зеленского, на восстановление электроэнергии уйдет несколько дней.
"Энергетики, ремонтные бригады, областные власти – все работают без перерыва, чтобы вернуть свет. К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление. Пожалуйста, пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться Пунктами Несокрушимости. Там можно согреться, зарядить технику, воспользоваться связью, получить необходимую важную поддержку" , – сказал Владимир Зеленский.
- Войска РФ в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное