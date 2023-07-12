В Одесской области 37-летнего мужчину задержали по подозрению в развращении дочери. Местные СМИ предполагают, что это священник УПЦ МП
В Одесской области правоохранители поместили под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в развращении дочери
Об этом сообщает официальный сайт Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что 37-летний житель Белгород-Днестровского района развращал 14-летнюю дочь. Сообщается, что он убеждал ее никому не рассказывать об этом.
"Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в развращении несовершеннолетней. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства совершения правонарушения", - прокомментировали в полиции.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение несовершеннолетних. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.
По информации местного издания "Думская", задержанный является священником Одесской епархии УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщили сразу два источника в правоохранительных органах.
"Отец девочки, настоятель сельского храма Вячеслав А. совершал с ней развратные действия почти с первых лет жизни, а когда она подросла до 14 лет, начал регулярно насиловать", - пишет издание.
Согласно статье 62 Конституции Украины, особа считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказан, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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