Об этом сообщает официальный сайт Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 37-летний житель Белгород-Днестровского района развращал 14-летнюю дочь. Сообщается, что он убеждал ее никому не рассказывать об этом.

"Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в развращении несовершеннолетней. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства совершения правонарушения", - прокомментировали в полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение несовершеннолетних. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

По информации местного издания "Думская", задержанный является священником Одесской епархии УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщили сразу два источника в правоохранительных органах.

"Отец девочки, настоятель сельского храма Вячеслав А. совершал с ней развратные действия почти с первых лет жизни, а когда она подросла до 14 лет, начал регулярно насиловать", - пишет издание.

Согласно статье 62 Конституции Украины, особа считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказан, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.