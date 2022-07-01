Об этом информируют на официальном сайте города.

"В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей, 2 июля объявлены в области днем траура по погибшим", - говорится в сообщении.

На территории Одесчины опустят государственный флаг Украины. Рекомендуют воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.