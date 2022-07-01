В Одесской области 2 июля объявят днем траура
2 июля в Одесской области объявлен траур по погибшим во время ночного ракетного удара в Белгород-Днестровском районе
Об этом информируют на официальном сайте города.
"В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей, 2 июля объявлены в области днем траура по погибшим", - говорится в сообщении.
На территории Одесчины опустят государственный флаг Украины. Рекомендуют воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.
- Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. На 30 июня число погибших увеличилось до 8 .
- 1 июня по Одесчине был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом. Погибли не менее 20 человек.
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