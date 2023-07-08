В Одесской и Сумской областях ВСУ сбили вражеские БПЛА
Силы обороны в Одесской и Сумской областях уничтожили два российских беспилотника иранского производства "шахед"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и Сумская военная администрация .
Отмечается, что заходивший из акватории Черного моря дрон эффектно посадили пограничники Одесского отряда.
"Бойцы услышали вражеского "мопеда" и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями", - говорится в сообщении.
На территории Шосткинского района Сумской области беспилотник сбил военнослужащий Михаил Максименко.
"За последнее время количество применения врагом беспилотных летательных аппаратов значительно выросло. Российские террористы цинично применяют свое оружие против людей", - отметил глава Сумской ОВ Владимир Артюх.
- Российские войска ночью 8 июля совершили атаку беспилотниками по Кривому Рогу и Кировоградщине. В результате возникли пожары, 26-летний мужчина получил ранения.
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