В Одесской и Сумской областях ВСУ сбили вражеские БПЛА

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и Сумская военная администрация .

Отмечается, что заходивший из акватории Черного моря дрон эффектно посадили пограничники Одесского отряда.

"Бойцы услышали вражеского "мопеда" и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями", - говорится в сообщении.

На территории Шосткинского района Сумской области беспилотник сбил военнослужащий Михаил Максименко.

"За последнее время количество применения врагом беспилотных летательных аппаратов значительно выросло. Российские террористы цинично применяют свое оружие против людей", - отметил глава Сумской ОВ Владимир Артюх.