В Одесском зоопарке в семье зеленых обезьян родился обезьяныш
В Одесском зоопарке в семье зеленых обезьян, которые размером не больше кошки, появился детеныш
Об этом сообщает Одесский зоопарк.
В Одесском зоопарке в семье зеленых обезьян родился малыш. Пока мама его оберегает и везде носит с собой.
В отличие от большинства обезьян, зеленые обезьяны – наземные приматы. Преимущественно утром и вечером они ищут пищу, а днем образуют и укрепляют свои социальные связи — ухаживают друг за другом. В природе такие обезьяны живут до 20 лет. А в неволе могут прожить и до 45-ти.
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