Об этом сообщает Одесский зоопарк.

В Одесском зоопарке в семье зеленых обезьян родился малыш. Пока мама его оберегает и везде носит с собой.

В отличие от большинства обезьян, зеленые обезьяны – наземные приматы. Преимущественно утром и вечером они ищут пищу, а днем образуют и укрепляют свои социальные связи — ухаживают друг за другом. В природе такие обезьяны живут до 20 лет. А в неволе могут прожить и до 45-ти.

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