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В Одесском зоопарке определили "Пары года – 2023"

13 февраля, 2023 понедельник
16:15
Общество

В зоопарке Одессы подвели итоги конкурса "Пара года – 2023"

Об этом сообщили на facebook-странице КУ "Одесский зоопарк" .

Одесский зоопарк подвел итоги конкурса "Пара года – 2023". Победителями стали три пары.

На первом месте с большим отрывом оказалась пара белых львов (на фото сверху).

Второе место заняла пара енотов-полоскунов.

За третье место боролись пара лам и выверок обычных, с небольшим отрывом лидерство добыло в борьбе пара выверок.

14 февраля пары, победившие в конкурсе, получат вкусные подарки. Показательное кормление победителей состоится в 12:00. Посмотреть на победителей приглашают всех желающих.

Конкурс "Пара года" Одесский зоопарк традиционно проводит по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Просмотрев альбом на официальной странице в фейсбуке КУ "Одесский зоопарк" - "Пара года 2023", пользователи соцсети могли отдать свой голос за самую романтичную, по их мнению, пару.

Парой в прошлом году были тигры.

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