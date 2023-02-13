В Одесском зоопарке определили "Пары года – 2023"
В зоопарке Одессы подвели итоги конкурса "Пара года – 2023"
Об этом сообщили на facebook-странице КУ "Одесский зоопарк" .
Одесский зоопарк подвел итоги конкурса "Пара года – 2023". Победителями стали три пары.
На первом месте с большим отрывом оказалась пара белых львов (на фото сверху).
Второе место заняла пара енотов-полоскунов.
За третье место боролись пара лам и выверок обычных, с небольшим отрывом лидерство добыло в борьбе пара выверок.
14 февраля пары, победившие в конкурсе, получат вкусные подарки. Показательное кормление победителей состоится в 12:00. Посмотреть на победителей приглашают всех желающих.
Конкурс "Пара года" Одесский зоопарк традиционно проводит по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Просмотрев альбом на официальной странице в фейсбуке КУ "Одесский зоопарк" - "Пара года 2023", пользователи соцсети могли отдать свой голос за самую романтичную, по их мнению, пару.
Парой в прошлом году были тигры.
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