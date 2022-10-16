В Одесском зоопарке объявили конкурс имен для родившихся в этом году зверюшек
Одесский зоопарк объявил традиционный конкурс "Дай имя малышу – 2022" и предлагает посетителям зверинца назвать недавно родившихся животных
Об этом сообщили в facebook.
Имена можно до 21 октября давать в комментариях под фотографиями участников конкурса.
Среди конкурсантов: белая лань (девочка), четверо бельчат (два мальчика и две девочки), зебра (мальчик), зебу (девочка), лошадь Пржевальского (девочка), ламы (две девочки и один мальчик), лани европейские (две девочки, два мальчика), муфлоны (шесть мальчиков, одна девочка), антилопы Нильгау (три мальчика, одна девочка), венгерский скот (мальчик и девочка), черный лебедь (мальчик) и хорьки (два мальчика, две девочки).
Торжественная церемония присвоения имен состоится 22 октября на празднике "День малышей" в зоопарке. Авторам имен-победителей вручат памятные призы.
- 7 июля стало известно, что в Одесском зоопарке в семье зеленых обезьян, которые не крупнее кошки, появился детеныш.
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