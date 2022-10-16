Об этом сообщили в facebook.

Имена можно до 21 октября давать в комментариях под фотографиями участников конкурса.

Среди конкурсантов: белая лань (девочка), четверо бельчат (два мальчика и две девочки), зебра (мальчик), зебу (девочка), лошадь Пржевальского (девочка), ламы (две девочки и один мальчик), лани европейские (две девочки, два мальчика), муфлоны (шесть мальчиков, одна девочка), антилопы Нильгау (три мальчика, одна девочка), венгерский скот (мальчик и девочка), черный лебедь (мальчик) и хорьки (два мальчика, две девочки).

Торжественная церемония присвоения имен состоится 22 октября на празднике "День малышей" в зоопарке. Авторам имен-победителей вручат памятные призы.

7 июля стало известно, что в Одесском зоопарке в семье зеленых обезьян, которые не крупнее кошки, появился детеныш.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb