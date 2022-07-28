В Одесском порту вспыхнул пожар

Об этом пишет Suspilne со ссылкой на спасателей.

"В Одесском порту пожар. На месте работают спасатели", - говорится в сообщении.

Добавим, что вечером и ночью воздушной тревоги в городе не было.

27 июля в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, была возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный.

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