В одесском порту изъяли кокаина на 24 млн грн, который привезли из Южной Америки

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в facebook .

По данным следствия, участники наркокартеля в феврале 2022 года, еще до начала полномасштабного вторжения, ввезли на территорию Украины из Южной Америки грузовые контейнеры почти 50 тонн промышленного шлака, которые были выгружены в одесском порту.

В контейнерах правоохранители обнаружили мешок весом в 10 кг с белым порошкообразным веществом. В нем было обнаружено 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество. Стоимость наркотического средства составляет около 24 млн. грн.

При руководстве Киевской городской прокуратуры, международный канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Украину и страны ЕС был ликвидирован.

По ходатайству прокуратуры наложен арест на весь ввозимый груз, осуществляется досудебное расследование по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

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