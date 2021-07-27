В одесском отеле произошло массовое отравление детей

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.



27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

"По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей", - говорится в сообщении.

Все дети проживали и питались в местной гостинице Bugaz Sea View.



Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.

"Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.