В одесском отеле произошло массовое отравление детей
В одесском отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.
"По предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей", - говорится в сообщении.
Все дети проживали и питались в местной гостинице Bugaz Sea View.
Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований.
"Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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