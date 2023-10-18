В одесском офисе взорвался боеприпас. Есть раненые
В среду, 18 октября, в офисе одесской торговой сети взорвался боеприпас
Об этом сообщает официальный веб-портал Главного управления Нацполиции в Одесской области.
"Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывного предмета устанавливают", - говорится в сообщении.
Известно о двух раненых. Это работники, которые находились при взрыве в помещении. Они госпитализированы с взрывчатыми и рваными ранами конечностей.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехника и криминалисты. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами следователи уже начали уголовное производство.
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