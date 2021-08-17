В одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксировали 42 случая COVID-19 у детей
Медики зафиксировали инфицирование коронавирусом у 42-х детей и двух воспитателей центра "Молодая гвардия"
Об этом сообщили Укринформу в департаменте здравоохранения Одесской ОГА.
"По состоянию на 17 августа выявлено инфицирование COVID-19 у 42-х детей и 2-х воспитателей детского учреждения", - отметила пресс-секретарь Людмила Мельничук.
В лагере введен карантин.
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