В одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксировали 42 случая COVID-19 у детей

Об этом сообщили Укринформу в департаменте здравоохранения Одесской ОГА.

"По состоянию на 17 августа выявлено инфицирование COVID-19 у 42-х детей и 2-х воспитателей детского учреждения", - отметила пресс-секретарь Людмила Мельничук.

В лагере введен карантин.