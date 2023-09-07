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В Одесском археологическом музее из-за российских обстрелов обрушился потолок

7 сентября, 2023 четверг
00:55
Культура

Из-за многочисленных ударов по Одессе, наносимых армией РФ, в археологическом музее частично обрушился потолок.

Об этом в Фейсбуке сообщили в Одесском археологическом музее.

"Страна агрессор продолжает уничтожать наше культурное наследие. В результате длительных обстрелов на потолке музея образовались трещины, конструкция не выдержала и частично обрушилась", - говорится в сообщении.

Ранее музейщики сообщали, что в результате обстрела центра Одессы в ночь на 20 июля в учреждении были выбиты окна.

Одесский археологический музей НАН Украины – старейший в Украине археологический музей, входит в состав Южного научного центра НАН Украины и МОН Украины. Он был основан в 1825 году как Одесский городской музей древностей.

Основной фонд музея владеет крупнейшей коллекцией источников по древней истории Северного Причерноморья, он насчитывает более 170 тысяч археологических источников древней истории Юга Украины от каменного века до Средневековья, в том числе 55 тысяч монет. Здесь хранится единственная в Украине коллекция памятников Древнего Египта.

Ракетный обстрел Одессы 23 июля

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические. "Искандер-М". Россияне разрушили портовую инфраструктуру, многоквартирные дома. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали монументы архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".
Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Президент Владимир Зеленский также сообщил , что россияне во время ракетной атаки по Одессе повредили консульское здание Греции. Всего три дня назад террористы ударили по консульству Китая.

Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. В ближайшие дни организация планирует отправить в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

Одесса
Война с Россией
ракетний удар
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