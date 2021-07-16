В Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесского аэропорта.



Следовательно, на взлетно-посадочную полосу впервые приземлился самолет компании SkyUp, который выполнял внутренний рейс PQ107 из Борисполя в Одессу.



По словам директора международного аэропорта "Одесса" Владимира Семенченко, длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 2,8 км, ширина - 45 км. Строительство продолжалось 31 месяц.



Взлетно-посадочная полоса также имеет соответствующую инфраструктуру: две рулевые дорожки, навигационную систему посадки, перрон перед новым терминалом и четыре телетрапа для посадки-высадки пассажиров.



Семенченко добавил, что после продления полосы до 3,2 км аэропорт сможет принимать самолеты класса Е, которые осуществляют дальнемагистральные рейсы.

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