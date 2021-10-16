В Одессе женщина, которая находилась в розыске, похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом

Об этом сообщает Думская .

Похитительницу автомобиля сотрудники одесской милиции задержали 15 октября. Они сообщили, что 36-летняя жительница Винницы Мальвина Г. похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера врезалась в троллейбус.

По данным издания, женщина с апреля 2021 года находится в розыске как психически больная, что ушла из дома или спецбольницы. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и насилие.

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