В Одессе заявили об усилении мер безопасности 2 и 9 мая: подробности

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, комендантский час в эти дни будет действовать традиционно с 00:00 до 05:00, увеличивать его не планируют.

"Конечно, будут применены превентивные меры, будет усилено патрулирование улиц. Мы понимаем, что они – террористы, они готовы на все, они готовы на любые преступления. Поэтому и будет усиление охраны общественного порядка", - сказал Братчук.