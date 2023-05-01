В Одессе заявили об усилении мер безопасности 2 и 9 мая: подробности
В Одессе 2 и 9 мая будут усилены меры безопасности из-за возможных провокаций со стороны РФ. В частности, предусмотрено усиление патрулирования улиц правоохранителями
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.
По его словам, комендантский час в эти дни будет действовать традиционно с 00:00 до 05:00, увеличивать его не планируют.
"Конечно, будут применены превентивные меры, будет усилено патрулирование улиц. Мы понимаем, что они – террористы, они готовы на все, они готовы на любые преступления. Поэтому и будет усиление охраны общественного порядка", - сказал Братчук.
- В ряде областей РФ отказались от проведения парада 9 мая.
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