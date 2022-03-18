В Одессе завершают формирование стратегического запаса продовольствия, – ОВА
В настоящее время на Одесском продуктовом складе ОВА накоплено около 150 тонн продуктов первой необходимости
Об этом сообщает пресс-служба ОВА.
Сегодня, 18 марта, в Одессе глава областной военной администрации Максим Марченко и мэр Геннадий Труханов провели совещание по обеспечению жизнедеятельности города в условиях войны.
"Ключевым вопросом стало обеспечение жизнедеятельности Одессы: функционирование коммунальных предприятий, отвечающих за энерго-, водо- и теплоснабжение, а также логистических центров, где формируется запас продуктов питания, и сети супермаркетов. Участники совещания акцентировали внимание на взаимодействии с военными структурами", – отмечают в пресс-службе.
В настоящее время на Одесском продуктовом складе ОВА накоплено около 150 тонн продуктов первой необходимости, в том числе сахара, макарон, сгущенки, риса, мясных и рыбных консервов. Продолжается завоз в логистический центр муки и подготовка к переработке нескольких десятков тонн мяса.
"При формировании запасов продовольствия предпочтение отдаем региональным предприятиям-поставщикам", - добавил Марченко.
- Напомним, украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, в небе над Одесской областью сбили крылатую ракету, запущенную с моря.
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