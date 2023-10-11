В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Температура воды в море постепенно снижается до 18 градусов. А это значит, что купальный сезон завершается", – отметил он.

Глава ОВА поблагодарил жителей Одессы и области и гостей региона за соблюдение правил безопасности во время оздоровления на официальных пляжах, а также коммунальных служб, спасателей и бизнеса за подготовку, бдительность и взаимопомощь.

"Прежде всего благодарим наших военных за эту возможность! Надеемся, что следующий купальный сезон мы откроем вовремя, а не только на бархатный период". – подчеркнул Кипер.