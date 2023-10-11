В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
Температура воды в Черном море снижается до 18 градусов, поэтому купальный сезон в Одессе подходит к концу
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Температура воды в море постепенно снижается до 18 градусов. А это значит, что купальный сезон завершается", – отметил он.
Глава ОВА поблагодарил жителей Одессы и области и гостей региона за соблюдение правил безопасности во время оздоровления на официальных пляжах, а также коммунальных служб, спасателей и бизнеса за подготовку, бдительность и взаимопомощь.
"Прежде всего благодарим наших военных за эту возможность! Надеемся, что следующий купальный сезон мы откроем вовремя, а не только на бархатный период". – подчеркнул Кипер.
- Напомним, 12 августа в Одессе официально открыли для купания и оздоровления первые шесть пляжей.
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