В Одессе запустят автобус, в котором можно будет вакцинироваться от COVID-19

Об этом сообщает издание "Думская" .

На этой неделе в Одессе запустят передвижной пункт вакцинации от коронавируса. На маршрут выедет специальный автобус.

Директор муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян отметил, что в автобусе будет работать бригада из трех медиков. Автобус будет курсировать по городу, чтобы вакцинироваться смогли все желающие.

Как отмечается, автобус будет останавливаться возле рынков, конечных остановок транспорта, а также в местах скопления людей. Жителей города будут информировать о маршруте и остановках спецавтобусов.

Никогосян отметил, что в Одессе планируют открыть пункт вакцинации на Старосенный площади, где расположена конечная остановка ряда трамвайных маршрутов.

Напомним, в Центральном автовокзале Киева 25 октября открылся пункт вакцинации от COVID-19 .

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