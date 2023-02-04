В Одессе запитали критическую инфраструктуру
После масштабной аварии на подстанции в Одессе подключены к электроснабжению объекты, которые подают городу воду и тепло
Об этом на брифинге сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"В настоящее время заитана критическая инфраструктура города. В частности, система водоснабжения, водоотвода и теплообеспечения. Мы в ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня, будем работать с облэнерго, Министерством энергетики, ГСЧС и другими службами для того, чтобы перезапитывать критическую инфраструктуру на автономные источники, высвобождать мощность и отдавать ее обычным потребителям в городе и области", – отметил Кудрицкий.
Кроме того, также по его словам, в области ускоряют и активизируют работу на всех пострадавших от обстрелов объектах. В частности, внимание сосредоточится на одном из них, чтобы как можно скорее подать дополнительную мощность в Одессу и Одесский район.
Также Кудрицкий добавил, что мобильная электростанция мощностью 25 мегаватт от западных партнеров прибудет в Украину в ближайшие недели, но для того, чтобы ее запустить, понадобятся недели. Такая же ситуация с плавучими электростанциями, на подключение к которым требуется время.
"Мы понимаем, что сегодня и завтра в Одессе будут существенные ограничения… Мы, конечно, будем делать все, чтобы улучшение ситуации с энергоснабжением произошло в течение дней, а не недель", – добавил он.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- Вечером 4 февраля сообщалось, что в Одесской области из-за масштабной аварии на подстанции без света остались почти 500 тыс. абонентов .
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