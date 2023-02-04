Об этом на брифинге сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В настоящее время заитана критическая инфраструктура города. В частности, система водоснабжения, водоотвода и теплообеспечения. Мы в ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня, будем работать с облэнерго, Министерством энергетики, ГСЧС и другими службами для того, чтобы перезапитывать критическую инфраструктуру на автономные источники, высвобождать мощность и отдавать ее обычным потребителям в городе и области", – отметил Кудрицкий.

Кроме того, также по его словам, в области ускоряют и активизируют работу на всех пострадавших от обстрелов объектах. В частности, внимание сосредоточится на одном из них, чтобы как можно скорее подать дополнительную мощность в Одессу и Одесский район.

Также Кудрицкий добавил, что мобильная электростанция мощностью 25 мегаватт от западных партнеров прибудет в Украину в ближайшие недели, но для того, чтобы ее запустить, понадобятся недели. Такая же ситуация с плавучими электростанциями, на подключение к которым требуется время.

"Мы понимаем, что сегодня и завтра в Одессе будут существенные ограничения… Мы, конечно, будем делать все, чтобы улучшение ситуации с энергоснабжением произошло в течение дней, а не недель", – добавил он.