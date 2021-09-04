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В Одессе заложили соборную мечеть

4 сентября, 2021 суббота
07:19
Культура

В Одессе состоялась торжественная церемония начала строительства новой Соборной мечети

Мечеть построят на Балковской, 128, где ранее находился молитвенный дом. По словам имама города Одессы шейха Ильяса Умарова, новый храм будет вмещать более тысячи верующих и войдет в тройку крупнейших мечетей Украины, передает Еспресо.TV .

Архитектура здания будет сочетать восточный и западный стили

"В мусульманской общине надеются, что Соборная мечеть станет не только духовным, но и архитектурным памятником и центром притяжения для 1,5 млн верующих Украины. Мусульмане говорят, что Одесса всегда была многонациональным городом, а сторонники ислама - неотъемлемая часть украинского народа, готова работать, чтобы Украина заняла почетное место на международной арене ", - приводит подробности одесская агентство Украинская служба информации .

К церемонии присоединились верховный муфтий Украины, глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим, представители власти и мусульманских стран - посол Индонезии Юдди Хриснанди, посол Ирака Бакир Ахмед Азиз аль-Джаф и посол Ирана Манучехр Моранди.

Посетили мусульманский праздник и представители христианских церквей. По словам священника Украинской греко-католической церкви отца Игоря, мусульмане и христиане - дети одного отца Авраама.

"Христиане и мусульмане могут быть вместе и очень хорошо относиться друг к другу. Это великий дар - дар мира, который мы никогда не нарушаем, но всегда сохраняем, ибо мир - это величайший дар, который дал нам", - заявил он.


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Одесса
мусульмане
Индонезия
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