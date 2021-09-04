В Одессе заложили соборную мечеть

Мечеть построят на Балковской, 128, где ранее находился молитвенный дом. По словам имама города Одессы шейха Ильяса Умарова, новый храм будет вмещать более тысячи верующих и войдет в тройку крупнейших мечетей Украины, передает Еспресо.TV .



Архитектура здания будет сочетать восточный и западный стили



"В мусульманской общине надеются, что Соборная мечеть станет не только духовным, но и архитектурным памятником и центром притяжения для 1,5 млн верующих Украины. Мусульмане говорят, что Одесса всегда была многонациональным городом, а сторонники ислама - неотъемлемая часть украинского народа, готова работать, чтобы Украина заняла почетное место на международной арене ", - приводит подробности одесская агентство Украинская служба информации .



К церемонии присоединились верховный муфтий Украины, глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим, представители власти и мусульманских стран - посол Индонезии Юдди Хриснанди, посол Ирака Бакир Ахмед Азиз аль-Джаф и посол Ирана Манучехр Моранди.



Посетили мусульманский праздник и представители христианских церквей. По словам священника Украинской греко-католической церкви отца Игоря, мусульмане и христиане - дети одного отца Авраама.



"Христиане и мусульмане могут быть вместе и очень хорошо относиться друг к другу. Это великий дар - дар мира, который мы никогда не нарушаем, но всегда сохраняем, ибо мир - это величайший дар, который дал нам", - заявил он.





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