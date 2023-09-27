Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал В Одессе заказчика и подрядчика подозревают в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича

В Одессе заказчика и подрядчика подозревают в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича

27 сентября, 2023 среда
12:46
Криминал

Заказчику противоаварийных работ и подрядчику объявили подозрение в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича в Одессе: здание считается памятником архитектуры и градостроительства местного значения

Об этом информируют Офис генпрокурора и Нацполиция Одесской области .

По данным следствия, 39-летняя руководительница общества, которому на праве частной собственности принадлежит имение, и 47-летний директор компании-подрядчика должны были выполнить противоаварийные работы на здании-памятнике архитектуры. Для этого они получили разрешение Департамента культуры.

"Вопреки научно-проектной документации, в июне подрядчик провел строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания. Со своей стороны, директор компании-собственника, осознавая противоправные действия сообщника, не обеспечила содержание памятника в надлежащем состоянии и не приняла меры по своевременному проведение в нем ремонта, его защищение от повреждения, разрушения или уничтожения", - говорится в сообщении.

В результате их действий объект культурного наследия был разрушен: повреждения получили конструктивные и архитектурно художественные элементы помещения.

Поэтому владелице имения и руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

Справочно. Согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007, здание по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1 – "Особняк Гавсевича" (архитектор Гальперсон С.С.), построенная в 1903 году, признана памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взята под охрану государства.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Ранее в Киеве по улице Ярославской застройщик снес 200-летнюю усадьбу, которая была образцом жилой деревянной застройки ХІХ века. Полиция открыла уголовное производство.
Общество
Культура
Украина
Одесса
полиция
Читайте также:
Роберта Мецола
26 сентября, 2023 вторник
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре, - глава Европарламента
Антарктида
27 сентября, 2023 среда
Из-за глобального потепления в Антарктиде начали расти цветы
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
27 сентября, 2023 среда
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 40.94
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
14:00
PR
Укргазбанк запустил программу кредитования для ФЛП за 1 день в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%"
13:38
В Минздраве заверили, что не будут ограничивать выезд военнообязанных женщин за границу
13:27
ЧВК Вагнера
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине
13:25
Россия усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсона
13:10
В Киеве попрощались с журналисткой Инной Кузнецовой
13:08
НАТО
В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий, – глава миссии
12:55
Украина в секретном документе предлагала союзникам атаковать производство "шахедов" в России, Иране и Сирии, - The Guardian
12:50
Швейцария согласилась продать Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить запасы после поставок Украине
12:39
В Кремле приказали распространять слухи, что командующий Черноморским флотом РФ вступил в сговор с ВСУ, - движение АТЕШ
12:27
До 14 дней работы и 50 спортивных режимов: Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Бывший адвокат Медведчука и Шария Рыбин получил подозрение в коллаборационизме
12:19
В Запорожской области из 5 населенных пунктов эвакуированы все дети, - ОВА
12:12
В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев
12:11
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
Азербайджан назвал количество погибших военных во время "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
12:07
"Есть продвижение на Донецком направлении", – Зеленский провел ежедневный селектор
11:55
Умер крымский историк и писатель Олекса Гайворонский
11:51
OPINION
Война будет долгой, и США наконец-то это поняли
11:43
Партнерский материал
"Аврора" возвращает любимых казаков! Отправляйся к приключениям в мобильной игре и помогай отстроить школы Украины!
11:38
Binance
Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России
11:32
Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование
11:27
Эксклюзив
Россияне что-то знают и боятся: Згурец о дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus для Украины
11:19
На Запорожье оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и убегают с передовой, - Федоров
11:18
Атака РФ на Киев 21 сентября: СБУ задержала двух корректировщиков
11:16
Иран
США призвали Иран к деэскалации в ядерном вопросе
11:15
Ситуация в энергосистеме: обесточена часть потребителей в 5 областях Украины
11:07
НБУ изменил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале: как это повлияет на экономическую активность
10:57
ОВА призвала эвакуироваться жителей левобережья Днепра в Херсонской области
10:51
Аналитика
Карта боевых действий за период 20-26 сентября: возобновление наступления на Токмак и охота на командиров ВС РФ
10:42
Шмигаль перечислил шесть факторов, которые обеспечат стабильность энергосистемы зимой
10:36
Сборная Украины снялась с ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси
10:34
Цена на нефть Brent приближается к $95: опасения дефицита топлива растут
10:33
Тем, кто в 8 тыс. км критикует контрнаступление ВСУ, должно быть стыдно, – генерал США Ходжес
10:22
Вся Украина остановится: Зеленский призвал 1 октября масштабной минутой молчания почтить память погибших защитников
10:14
Инфографика
Курс валют на 27 сентября: сколько стоит евро и доллар в обменниках
10:10
Обновлено
Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, - BBC
09:59
Обзор
Каннабис – лекарство украинских ветеранов, (не) мертвый российский адмирал, Польша хочет экстрадиции Гунька. Акценты мировых СМИ 27 сентября
09:53
Украинская актриса Рита Бурковская получила премию Septimius Awards 2023
09:46
Эксклюзив
Боец ВСУ: Либо "жест доброй воли", либо уничтожение - Бахмут будет взят в кольцо
09:44
Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко
09:34
По требованию Польши импорт зерна из Украины обсудят на встрече послов ЕС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV