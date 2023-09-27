В Одессе заказчика и подрядчика подозревают в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича
Заказчику противоаварийных работ и подрядчику объявили подозрение в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича в Одессе: здание считается памятником архитектуры и градостроительства местного значения
Об этом информируют Офис генпрокурора и Нацполиция Одесской области .
По данным следствия, 39-летняя руководительница общества, которому на праве частной собственности принадлежит имение, и 47-летний директор компании-подрядчика должны были выполнить противоаварийные работы на здании-памятнике архитектуры. Для этого они получили разрешение Департамента культуры.
"Вопреки научно-проектной документации, в июне подрядчик провел строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания. Со своей стороны, директор компании-собственника, осознавая противоправные действия сообщника, не обеспечила содержание памятника в надлежащем состоянии и не приняла меры по своевременному проведение в нем ремонта, его защищение от повреждения, разрушения или уничтожения", - говорится в сообщении.
В результате их действий объект культурного наследия был разрушен: повреждения получили конструктивные и архитектурно художественные элементы помещения.
Поэтому владелице имения и руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.
В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.
Справочно. Согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007, здание по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1 – "Особняк Гавсевича" (архитектор Гальперсон С.С.), построенная в 1903 году, признана памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взята под охрану государства.
Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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