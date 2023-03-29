В Одессе загорелся Украинский театр
Вечером, 29 марта, произошел пожар в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени В. Василько
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Одесса. В Украинском театре произошло возгорание второго этажа, предварительно на площади 20 кв.м. Люди из театра эвакуированы и в безопасности. Спасатели работают", - пишет Братчук.
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