В Одессе загорелся подвал старинного дома. Спасен человек

Сигнал об огне в подвале здания поступил на линию "101" в 11:16, говорят в ГСЧС .



В 11:38 пожар локализовали, а в 11:46 ликвидировали на площади 20 кв. м.



Пожарным удалось вытащить из подвала потерпевшего мужчину, которого в тяжелом состоянии, без сознания госпитализировали. По лестничным клеткам были эвакуированы 16 жителей дома.



Причина пожара устанавливается.



Как отмечает одесская интернет-газета Думская.net, дом №29 по Новосельскому построили в 1897-1898 годах. Первоначально он принадлежал супруге члена городской управы Аркудинской и использовался как доходный.





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