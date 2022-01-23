В Одессе загорелся подвал старинного дома. Спасен человек
В воскресенье, 23 января 2022 года, в городе Одесса произошел пожар в трехэтажном жилом доме на Новосельском, 29
Сигнал об огне в подвале здания поступил на линию "101" в 11:16, говорят в ГСЧС .
В 11:38 пожар локализовали, а в 11:46 ликвидировали на площади 20 кв. м.
Пожарным удалось вытащить из подвала потерпевшего мужчину, которого в тяжелом состоянии, без сознания госпитализировали. По лестничным клеткам были эвакуированы 16 жителей дома.
Причина пожара устанавливается.
Как отмечает одесская интернет-газета Думская.net, дом №29 по Новосельскому построили в 1897-1898 годах. Первоначально он принадлежал супруге члена городской управы Аркудинской и использовался как доходный.
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