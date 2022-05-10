В Одессе задержаны несколько возможных корректировщиков вражеского огня

Об этом спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в телеграмм.

"Продленный комендантский час в городе и области завершился и дал свои результаты: удалось избежать скопления граждан в людных местах", - отметил он.

При этом удалось задержать несколько человек, чья причастность к контрдиверсионным группам проверяется.

"Среди них, возможно, и корректировщики вражеского огня", – указал Братчук.

Он подчеркнул, что вероятность ракетных ударов по Одессе остается высокой.

Напомним, в результате повторного обстрела Одессы 9 мая произошел пожар в ТРЦ и на складе, 1 человек погиб, 5 ранены. В целом враг выпустил 7 ракет.



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